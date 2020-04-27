Приштина, , 23:50 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти совместно с главой парламента Вьосой Османи возложили цветы на мемориал памяти пропавших без вести в годы Косовской войны албанцев в Приштине.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что «сербские преступники должны ответить за преступления, совершенные в Косово, и никогда не получат амнистии».

При этом политик подчеркнул, что в уголовный кодекс Косово внесены изменения, согласно которым суд над преступниками, совершившими военные преступления в Косово, может проходить в отсутствие виновных.

«Важно, чтобы мы проводили как можно работы и акций по выяснению судьбы пропавших. А также для суда и вынесения приговора над виновными. Мы как техническое правительство максимально готовы к этому, но пора и Специальной прокуратуре сказать свое слово и сделать свою работу».

При этом спикер парламента Косово добавила, что мир между Косово и Сербией будет заключен только после раскрытия судьбы 1641 пропавшего.