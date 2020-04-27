Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk длительное время курсировал у морских границ России на Чёрном море, сообщают 27 апреля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Беспилотный воздушный разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем почти семь часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края на высоте 16 тыс. метров.

В ряде случаев беспилотник приближался к российским берегам на 27 км, фактически вплотную подходя к границе 12-мильной морской зоны России.

После этого RQ-4A Global Hawk около четырёх часов летал над Донбассом, оставаясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

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