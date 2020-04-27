Приштина, , 23:51 — REGNUM В Косово 27 апреля — день памяти пропавших без вести в годы Косовской войны 1641 албанца.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этот день посольство США в Приштине призвало граждан Косово на пару минут выключить свет в 20:00 по местному времени в память о пропавших.

«Пропавшие могут не быть с нами, но они не забыты. В память о более чем 1600 пропавших гражданах Косово, свет которых был погашен слишком рано, неправительственная организация предлагает организовать «Минуту темноты» этим вечером. Потушите в знак солидарности свет в ваших комнатах на пару минут в 8 вечера», — говорится в заявлении посольства.

Солидарности семьям пропавших выразил также посол Франции в Косово Николя Орландо.

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