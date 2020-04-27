Ашхабад, 27 апреля 2020, 21:58 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов получил восемь коней ахалтекинской породы в подарок по случаю национального праздника туркменского скакуна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По одному коню туркменскому лидеру подарили старейшины, представляющие город Ашхабад и каждый из регионов страны — Ахалскую, Балканскую, Дашогузскую, Лебапскую и Марыйскую области
Также Бердымухамедов получил в дар скакуна от местных коневодов и еще одного коня — от имени военных и правоохранительных органов страны.
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