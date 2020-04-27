27 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Алексей Терехов, , 21:37 — REGNUM В ДНР разрешили Донецк называть Сталино, такую новость опубликовал портал Страна.UA 23 апреля 2020 года.

Флаг Украины

«Документом устанавливается в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и Донецка, связанным с Великой Отечественной войной».

Издание уточняет, что так Донецк будет называться исключительно 9 мая, 22 июня (День памяти и скорби) и 8 сентября (День освобождения Донбасса)

Нейтральное, чисто информативное содержание статьи Страны.UA полностью диссонирует с прокурорско-обвинительным преподнесением этой же новости сайтом LB или «Левый берег» (редактор Соня Кошкина). Само заглавие статьи не оставляет никаких сомнений в том, как должен все рассматривать читатель: «Главарь ДНР разрешил называть Донецк Сталино».

Издание также информирует своих читателей, что это будет всего лишь три дня в году, при этом называя 14 февраля Днем освобождения Донбасса вместо 8 сентября. Интересно, что Соня Кошкина любые новости из ЛДНР заканчивает фразой: «Издание напоминает читателю, что с апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией РФ». Далее приводятся данные опросов украинцев об отношении к Сталину.

Не менее тенденциозна подача об упоминании в течение трех дней в году старого названия Донецка и сайтом «Украинская правда». Новость озаглавлена «Боевики решили называть Донецк — Сталино».

Напомним, что Сталино — это историческое название Донецка с 1929 по 1961 год.

Коронавирус во всем мире не сходит с первых полос новостей. Тема эпидемии иногда всплывает в самом неожиданном направлении. Так, своеобразное издание «Информационное сопротивление» покойного Дмитрия Тымчука, бывшего народного депутата Украины, покончившего с собой после исхода власти Порошенко, 25 апреля опубликовало статью «Как коронавирус повлиял на планы российских оккупантов».

По «оперативным данным» издания, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, в частях и подразделениях оперативной группировки «российских оккупационных войск», интенсивность занятий по боевой подготовке резко снижена.

Издание «Донецкие новости» 27 апреля 2020 года рассказывает, как в ДНР проверяют на коронавирус: «Это не тест на беременность: в ДНР в лаборатории тест на коронавирус COVID-19 делают от 6 — до 8 часов, все это время врач в защитном костюме не покидает лабораторное помещение». Всего по состоянию на 26 апреля зарегистрированных случаев COVID-19 на территории республики 78.

«Реал» необычно, в духе экс-провокатора и журналиста Аркадия Бабченко, освещает смерть итальянского журналиста Джульетто Кьеза. Статья о его смерти от 27 апреля не оставляет у читателя никаких сомнений кто умер: «Умер пособник террористов ЛДНР Джульетто Кьеза».

Zaxid.net 23 апреля сообщает, что Служба безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила главу бюджетного комитета сельсовета в Днепропетровской области. Вина депутата в том, что он распространял сепаратистские материалы через интернет.

«Согласно информации, депутат сельсовета, который одновременно являлся руководителем местного гражданского формирования, популяризировал на своих страницах в социальных сетях запрещенные в Украине так называемые ЛДНР… Сотрудники спецслужбы установили, что в круг друзей из интернета входили пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировкам боевиков».

Это любимое занятие украинских спецслужб еще со времен Порошенко — искать пропагандистов, сочувствующих и т. д. Это намного проще, чем делать реальную работу.

«Гордон.UA» отмечает 21 апреля, что у украинцев, которых освободили в ходе последнего обмена пленными между ЛДНР и Украиной, коронавирус не выявили.

«У освобожденных в ходе обмена удерживаемыми лицами украинцев не выявили коронавирусную инфекцию … Об этом заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, сообщает пресс-служба президента Украины».

Интерфакс-Украина, пишет 21 апреля, что в Одессе суд арестовал военнослужащего ДНР.

«По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 210 тыс. грн (более 500 тыс. российских рублей) представителю незаконных вооруженных формирований, который обоснованно подозревается в участии в террористической организации».

Суть вины, по мнению украинской спецслужбы, состоит в том, что с октября 2014 года по июнь 2015 года житель Донецка, будучи стрелком в одном из батальонов, воевал на территории Углегорска, Дебальцево и в Песках. Само задержание произошло в Одессе.

«Комсомольская правда в Украине» рассказала 25 апреля о позиции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по видеоконференции глав МИД «нормандской четверки», которая должна состояться на этой неделе. По его мнению, пишет КП, Россия не видит возможности проведения нового саммита в «нормандском формате» до тех пор, пока не будут реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже. Издание цитирует Лаврова: «Для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском».

Министр скептически относится к результатам видеоконференции и предсказывает, что украинские коллеги наверняка будут говорить о скорейшей встрече в Берлине.

Факты вновь нам напоминают, что и на подконтрольной Киеву части Донецкой области тема коронавируса является темой номер один. Издание информирует, что в Мариуполе Донецкой области за сутки зафиксировали 22 случая заражения коронавирусом, причем сразу у 19 медработников областной больницы интенсивного лечения.

Этот же портал 25 апреля 2020 года пишет, что в Донецке хотят установить памятник Сталину.

«В администрации главы так называемой ДНР рассматривается вопрос восстановления в Донецке памятника тирану Иосифу Сталину». По информации издания, памятник собираются восстановить в одном из тех мест, где он стоял ранее, в парке Щербакова.

ТСН.UA сообщают, что в Святогорской лавре Московского патриархата, которую до сих пор не закрыли на карантин, продолжают проводить массовые богослужения без средств защиты и дезинфекции.

«Богослужение толпой, без масок, с целованием икон и приложением к кресту».

Представители ТСН посетили службу и, по их словам, сами все видели.

ТСН.UA также сообщает, что сегодня, 27 апреля, в Донецкой области позволили убрать могилы, но запретили устраивать застолья.

delo.ua несколько дней назад рассказало об обещании Зеленского закончить войну в Донбассе до конца своего президентского срока. Издание цитирует фильм «Год президента Зеленского», который транслировался в среду, 22 апреля, на телеканале Рината Ахметова «Украина».

Зеленский отметил, что «сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи… Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику… Я говорил, что готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел».

Тему наказания за нападение на бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины вновь затронула «Страна.UA» 27 апреля 2020 года.

«Суд удовлетворил апелляцию по делу Александра Демидова (Волкова), которого подозревают в нападении на экс-советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Волкова отпустили на поруки народного депутата от «Евросолидарности» (партия Петра Порошенко) Михаила Бондаря».

Напомним, что для всех нападавших избрана очень мягкая мера пресечения. Только одному нападавшему назначен круглосуточный домашний арест, остальных отпустили под личное обязательство.

Националисты еще 12 марта напали на Сергея Сивохо в центре Киева, когда он пытался представить Национальную платформу примирения и единства с Донбассом. Мероприятие закончилось тем, что Сивохо пинками выгнали из зала.

Ни полиция, вообще никто не заступился за единственного человека в руководстве Украины, кто не боялся напрямую говорить о достижении реального мира в Донбассе.