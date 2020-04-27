Приштина, , 23:49 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 27 апреля получил письмо от главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме политик заявила, что в ЕС осознают, что тяжелое финансовое положение является причиной особой остроты кризиса, вызванного пандемией коронавируса, для таких развивающихся экономик как Косово. Политик заверила косовского лидера в том, что в ближайшее время ЕК в тесном сотрудничестве с Европарламентом постарается добиться принятия беспрецедентного пакета Макро-финансовой помощи для Косово объемом 3 миллиарда евро, средства из которого помогут Косово в восстановлении экономической стабильности.

Европейский союз уже предоставил Косово 68 миллионов евро скорой помощи. Также Косово получит доступ к концессионным кредитам на сумму 100 миллионов евро.

Также политик заявила о намерении подписать Меморандум о взаимопонимании между Косово и ЕС, в котором будет закреплено намерение о сотрудничестве с правительством Курти при достижении намеченных им амбициозных политических целей.

Политик пообещала приложить все усилия для того, чтобы обеспечить скорое поступление первых кредитов.

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