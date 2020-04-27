Москва, , 21:10 — REGNUM Заявления в СМИ о том, что СКР якобы неправомочно возбудил дело о сносе памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу, не соответствуют действительности, сообщила 27 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Комментируя появившиеся в СМИ заявления, будто бы СКР применил обратную силу уголовного закона, якобы возбудив дело по новой статье УК РФ — об ответственности за уничтожение либо повреждение воинских памятников (вступила в силу в апреле 2020 г.), Петренко сказала следующее.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело после сноса советского памятника в Праге, предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путём публичного осквернения символов воинской славы России. Это статья 354.1 УК РФ, действующая с 2014 г.

Петренко «Поэтому в данном случае речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого процессуального решения, быть не может».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник советскому маршалу Коневу пражские власти снесли 3 апреля 2020 года. В связи с этим российский следственный комитет возбудил уголовное дело. Чешский МИД заявляет, что готов рассмотреть вариант передачи памятника России.

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