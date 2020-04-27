Ижевск, , 20:45 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении бывшего заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова о мелком хулиганстве перенесли на 22 мая. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

По данным пресс-службы, с ходатайством о переносе рассмотрения на более поздний срок обратился сам Овсянников. В качестве причины приводится действие ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Экс-чиновник попросил об отсрочке в связи с проживанием в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Ижевска вылетавшего в Москву Овсянникова заставили несколько раз пройти через рамку металлоискателя. Затем чиновника попросили предъявить билеты и документы, однако он отказался это сделать и стал активно возмущаться. В результате замминистра был задержан. В Минпромторге по данному инциденту планировали провести внутреннюю проверку. 8 апреля Овсянников был исключен из партии «Единая Россия». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что поведению Овсянникова в аэропорту нет оправданий. Он добавил, что попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о соответствии Овсянникова занимаемой должности.

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Ранее в Завьяловский районный суд Удмуртии поступило дело Овсянникова по ст. 20. 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Рассмотрение было назначено на 27 апреля.

Мантуров позднее назвал поведение своего заместителя недопустимым и отметил, что Овсянников больше не будет участвовать в работе министерства.

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23 апреля Овсянников был уволен с поста заместителя главы ведомства распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.

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