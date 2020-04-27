Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Международную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия, намеченную на эту весну, стоит перенести на более поздний срок, сообщили 27 апреля в пресс-службе Госдепа.

Таким образом Вашингтон поддержал предложение аргентинского посла Густаво Злаувинена (он назначен председательствующим на этой конференции) сместить сроки мероприятия.

Напомним, очередная обзорная конференция по ДНЯО должна была состояться в штаб-квартире ООН в марте. Из-за пандемии её сроки сдвинулись. На конференцию приедут представители 191 государства-участника ДНЯО.