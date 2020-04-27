Анкара, , 20:17 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна готова оказать помощь Соединенным Штатам, 27 апреля сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган сообщил, что в ближайшее время Турция отправит в США партию медицинского снаряжения, в том числе защитных костюмов и медицинских масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 апреля Эрдоган объявил, что в 31 городе Турции с 1 по 3 мая будет введен комендантский час.

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