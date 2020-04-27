Ашхабад, , 20:13 — REGNUM В президентском конном комплексе при участии президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова прошел финальный тур конкурса красоты среди ахалтекинских коней, приуроченный к национальному празднику туркменских скакунов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Десять отобранных на предварительных этапах лучших представителей ахалтекинской породы из туркменской столицы и регионов дважды провели перед судьями — без снаряжения, а затем в экипировке и полном комплекте конских украшений.

Самым красивым ахалтекинским скакуном 2020 года судьи объявили коня по кличке Гырсакар, принадлежащего президентскому конному комплексу.

За победу в конкурсе этого коня заслуженный коневод Туркмении Мамметмырат Газаков получил в подарок от имени главы государства автомобиль «Audi Q8».