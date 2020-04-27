Москва, , 20:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Труда управляющему директору акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых. Соответствующий указ президента России опубликован сегодня, 27 апреля.

В указе сказано, что Леониду Белых присваивается звание Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Белых родился в Бурятии с 1950 году. В 1982 году он окончил Академию Гражданской авиации в Ленинграде, в 1990 году — Высшую школу ВЦСПС, в 2000 году — ГНИЦ ЦАГИ, является кандидатом экономических наук.

работу на «Улан-Удэнском авиазаводе» он начал сборщиком-электромонтажником ещё в 1969 году. Потом он был мастером, начальником цеха, заместитетелм главного инженера.

В 1996 году Белых стал заместителем генерального директора завода по маркетингу. В 1998 году назначен на должность генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Кроме того, он возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Бурятии.

Напомним, что Улан-Удэнский авиационный завод выпускает вертолеты различных моделей, в том числе Ми-171А2 и Ка-226Т.