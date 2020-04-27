27 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Пусть тот, кто пропагандирует раздел Косово и Метохии как в Сербии, так и в России, приедет туда, чтобы объяснить сербам, почему для них лучше жить в албанском сепаратистском формировании по албанским законам, чем в сербском государстве по сербским законам.

Деян Мирович, , 21:23 — REGNUM В последнее время в российских СМИ периодически публикуются статьи, которые оправдывают так называемый раздел Косово, вернее, вариант решения, который обговаривают спецпредставитель президента США Ричард Гренелл и президент Сербии Александр Вучич. Громче всех план раздела южного сербского края защищают господа Петр Искендеров и Олег Бондаренко. И хотя оба известны как эксперты по балканскому региону, они поддерживают план Гренелла — директора Национальной разведки США и бывшего американского посла в Германии, человека, который неустанно боролся против газопровода «Северный поток». Меня как профессора международного права юридического факультета в Косовской Митровице удивляет то, что российские граждане выступают за попрание конституции Сербии.

Косово — это Сербия JustUser

Идея раздела Косово, которую выдвигает Александр Вучич, не соответствует конституции Сербии 2006 года. Границы Сербии и юридическая система подлежат изменению лишь в том случае, если соответствующее решение одобрит две трети депутатов Народной скупщины (парламента) и народ на референдуме. Господин Вучич не в состоянии обеспечить такую поддержку, поэтому он ведет непрозрачные и нелегитимные переговоры с американцами. Интересно, как поступили бы российские эксперты, которые лоббируют такие незаконные и вредительские решения косовского вопроса, если бы речь шла об их стране? В России изменения конституции вносятся в соответствии с процедурой, привычной в любом правовом и суверенном государстве — в Государственной думе и на референдуме.

Александр Вучич Zoran Žestić

Что будет, если Сербия подпишет этот договор о сдаче значительной части своей территории? Она получит всего один муниципалитет на севере Косово и Метохии — Лепосавич. Вучич «великодушно» расстанется с частями двух муниципалитетов на севере края — Звечан и Зубин Поток, с экономическими гигантами — комбинатом «Трепча» и электроэнергетической системой «Газиводе», и с частью муниципалитета Прешево, который находится в центральной Сербии. В итоге он отдаст и то, что Слободан Милошевич не захотел отдать даже под бомбами НАТО — все сербские муниципалитеты в Косово и Метохии южнее реки Ибар, включая 1600 религиозных объектов и четыре самых известных сербских монастыря, находящихся под защитой ЮНЕСКО — Грачаница, Дечани, Богородица Левишка и Печская патриархия. Сербия в случае реализации антиконституционного плана Вучича получит один муниципалитет, но при этом передаст 15% своей территории, около 1600 церквей и монастырей и примерно 100 тысяч своих соотечественников в руки албанских сепаратистов. Так как в международном праве уже давно отказались от принципа экстерриториальности (это знают даже студенты первого курса юридического факультета, в отличие от господина Бондаренко), потеря Печской патриархии станет необратимой. Вучич, если он подпишет соглашение с косовскими албанцами, сделает то, что не удалось даже сильнейшей Османской империи, коммунистическому диктатору Иосипу Брозу Тито и самым мощным государствам НАТО в 1999 году — заставит сербов добровольно отказаться от векового центра Сербской православной церкви.

Таким образом Вучич закончит то, что он начал в момент подписания Брюссельского соглашения в 2013 году. Приняв этот документ, он на самом деле согласился на две трети пунктов так называемого плана Ахтисаари, от которого бывший премьер-министр Сербии Воислав Коштуница отказался в 2007 году при намного более сложных обстоятельствах. На основании Брюссельского соглашения и дополнительных договорённостей, которые Сербия заключила с 2013 по 2020 год, Белград сдал все то, что страна ценой больших усилий ранее сумела сохранить в Косово. В том числе сербскую полицию (1200 сотрудников), гражданскую оборону (800 сотрудников, в основном опытных бойцов), канцелярию МВД на окраине Приштины и южнее реки Ибар, сербское правосудие на юге и севере Косово и Метохии, сербские муниципалитеты и органы управления.

После того, как Вучич пришел к власти, Сербия начала выполнять соглашение об управлении границей, благодаря которому Приштина ежегодно присваивает 35 млн евро доходов. Белград также передал сепаратистам электроэнергетическую систему, телекоммуникации и международный телефонный код (+383). Вучич в 2017 году публично призвал сербских судей подключиться к работе сепаратистских судов. Это первый случай в современной юридической науке, когда центральные власти какого-то отдельного взятого государства призывают к игнорированию действующей конституции и участвуют в формировании сепаратистских институтов управления.

По всей видимости, Вашингтон уже начал выполнять свою часть договоренности Гренелл — Вучич, организовав смену «премьер-министра» Косово Альбина Курти в марте 2020 года. Кто может сказать, что американцы имеют привычку раздавать уступки бесплатно?

Альбин Курти Government of the Republic of Kosovo

Подписав в Белом доме соглашение о «разделе» Косово, которое одновременно станет и формальным признанием независимости южного сербского края, Белград фактически аннулирует Резолюцию 1244 СБ ООН — тот самый документ, который гарантирует суверенитет Сербии, и который официальная Москва защищает в том числе выступая против приема Косово в Интерпол и ЮНЕСКО, а также помогая Белграду добиться отзыва признания Косово со стороны некоторых африканских, азиатских и латиноамериканских стран (17 стран за последние несколько лет). Подписание подобного соглашения уничтожит главный дипломатический козырь Москвы на Балканах и навредит международному авторитету России.

О том, что одной из составляющих соглашения по Косово, которое проталкивает Гренелл, является вытеснение России из Сербии, говорят и следующие факты. После встречи с Гренеллом в Вашингтоне президент Сербии вплоть до 3 апреля не просил Москву о помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, хотя по соотношению численности населения к числу инфицированных Сербия заняла худшее место в регионе. За это время Вучич успел обратиться и к канцлеру Германии Ангеле Меркель, и к председателю Китая Си Цзиньпину, и к президенту США Дональду Трампу, и к премьеру Британии Борису Джонсону, и к шейхам ОАЭ. Когда Россия в течение одних суток с момента поступления официального обращения прислала в Сербию 11 больших транспортных самолетов и 90 врачей, Вучич даже не встретил их в аэропорту, хотя несколькими днями раньше он с большим шумом встретил один-единственный борт из Китая. Вучич, который, кстати, ранее получил российский орден, поблагодарил русских за помощь следующим образом: 15 апреля по государственному телеканалу РТС показали антипутинский и антироссийский фильм «Свидетели Путина» Виталия Манского. Смешно утверждать, что президент не знал об этом. Телеканал РТС — бюджетное учреждение, и государство полностью контролирует его совет директоров. С директором телеканала в 2019 году был продлен контракт, хотя он уже достиг пенсионного возраста.

Так что можно резюмировать — за раздел Косово выступают директор Национальной разведки США Ричард Гренелл, который получил этот пост благодаря своему вкладу в приостановление проекта «Северный поток», и президент Сербии Александр Вучич. Против раздела Косово выступают сербское общественное мнение, поэтому Вучич всё время пытается избежать референдума по этому вопросу. Также против этого выступает и Сербская православная церковь, что было подчеркнуто в сообщении Собора СПЦ в мае 2019 года. Раздел не соответствует международному праву — Резолюции 1244 СБ ООН, а также конституции Сербии 2006 года. Любому беспристрастному человеку более чем понятно, кто здесь прав.

Косово. Разрушенные албанцами дома местных сербов Adam Jones, Ph.D

В конце концов, пусть тот, кто лоббирует раздел Косово и Метохии как в Сербии, так и в России, приедет туда, чтобы объяснить сербам, почему для них лучше жить в албанском сепаратистском формировании по албанским законам, чем в сербском государстве по сербским законам.