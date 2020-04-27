Санкт-Петербург, , 20:29 — REGNUM Беспартийный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в связи с пандемией коронавируса считает целесообразным отказаться от амбициозных и дорогостоящих городских проектов, чтобы направить средства на поддержку граждан и экономики.

С таким предложением он обратился к губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Максиму Соколову, напомнив недавнее публичное признание Беглова, что в связи с борьбой с коронавирусом городской бюджет «трещит по всем швам».

До начала пандемии, указывает Резник, город начал ряд амбициозных проектов, включая создание новой ледовой арены к чемпионату мира по хоккею на месте обрушенного СКК «Петербургский». По этой концессии Петербург должен выплатить инвестору — ООО «СКА Арена» — 10 млрд рублей из бюджета.

«Согласно сделанным заявлениям ответственных лиц, правительство Петербурга предполагало получить данные средства из федерального бюджета. Тем не менее в существующих условиях шансы на получение данных средств довольно призрачны. По имеющейся у меня информации, выплата 10 млрд концессионеру реконструкции СКК, некомпетентные действия которого уже привели к разрушению здания СКК «Петербургский» и трагической гибели работника, не заложена в городской бюджет. Таким образом, выполнение договорных обязательств может привести к снижению финансирования приоритетных городских проектов, непосредственно направленных на поддержку и помощь жителей Санкт-Петербурга», — пишет Резник.

Он ссылается на заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который назвал коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы.

«Я этими правовыми вопросами всю жизнь занимаюсь. Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то, и другое», — приводится цитата Медведева.

Руководство «СКА Арены», подчеркивает Резник, заявляло лишь об изысканиях и устранении аварийности, но не о начале непосредственного строительства комплекса. Ранее ИА REGNUM сообщало, что фокус работ сосредоточен на проектной части.

«Таким образом, концессионер не понес дополнительных расходов в рамках соглашения и не может рассчитывать на их компенсацию. Исходя из этого, считаю необходимым незамедлительно разорвать концессионное соглашение с ООО «СКА Арена». Если не осуществить это сейчас, в момент действующего режима повышенной готовности, данное бездействие сулит городскому бюджету непосильные расходы, которые неизбежно скажутся на качестве жизни петербуржцев», — заключает Резник.

Он просит главу города сообщить о принятом решении и его мотивировке. «Петербург не должен выплачивать 10 миллиардов Тимченко и Ротенбергу», — добавил Резник.

Депутат имеет в виду, что софинансировать проект по созданию новой ледовой арены собирается и «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко, а одним из основных проводников проекта стал другой предприниматель, вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг.

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Напомним, согласно конкурсной документации, новая ледовая арена станет самой большой в мире и будет вмещать до 21,5 тыс. зрителей, она должна быть готова к маю 2023 года. Строительство комплекса и создание рекреационной зоны вокруг него на 12 га земли оценивается в 25 млрд рублей. Здание СКК «Петербургский», на месте которого предполагалось вести стройку, обрушилось 31 января 2020 года во время демонтажа крыши, при этом погиб рабочий. Городское Заксобрание отказалось от парламентского расследования этого случая. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

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