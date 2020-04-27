Пекин, , 19:30 — REGNUM С учётом продолжения в США нападок на Китай, вызванных стремлением закамуфлировать переживаемую американцами эпидемическую катастрофу, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан предостерёг власти США от попыток вовлечения КНР в американскую предвыборную борьбу, сообщает 27 апреля Синьхуа.

Заявление дипломата последовало после того, как во влиятельном американском новостном периодическом издании Politico был опубликован материал, авторы которого призывают кандидатов-республиканцев, то есть в первую очередь президента Дональда Трампа, сделать упор в борьбе с вирусом на ужесточении и без того агрессивной антикитайской пропаганды.

Материал представляет собой объёмный доклад, в котором предлагаются три основных направления информационной атаки на КНР. Во-первых, муссируется давно дискредитированная тема «замалчивания» Китаем масштабов зимней вспышки коронавирусной инфекции. Во-вторых, одним из направлений критики демократов и их кандидата Джозефа Байдена авторам видится их «мягкотелость» в критике Китая. В-третьих, доклад настаивает на введении против КНР односторонних санкций, в том числе без оглядки на международные правила и мнение международного сообщества.

Выразив возмущение масштабами дезинформации, применяемой американскими политиками и СМИ, Гэн Шуан указал на то, что их подлинной причиной являются попытки сдержать развитие Китая и прикрыть собственные промахи в борьбе с эпидемией.