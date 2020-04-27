27 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 19:28 — REGNUM



Украина

Пять дней я ждал. Ждал опровержения или ответственного заявления: «ЭТО ФЕЙК». Потому что иначе — это скотство, это поведение существа, совершенно лишенного гуманистического компонента. И не трогайте животных: скотами куда чаще бывают люди.

22 апреля 28-летняя Дарья Володина, народный депутат от «Слуг народа», опубликовала на своей страничке в Фейсбук скрин письма Министерства иностранных дел Украины «О мерах по чествованию трагических событий в Османской империи 24 апреля 1915 года». 24 апреля — это трагичный день 1915 года, когда в Стамбуле была арестована армянская элита Оттоманской империи, впоследствии уничтоженная. С тех пор для армян это день Скорби и день Памяти. Ну, а для украинского МИДа, судя по письму «День Оказания Почестей» (в оригинале — «вшанування»). Что же, какой МИД, такая и «честь».

Но я не о страшных событиях 1915−1923 года, когда жертвами массовых убийств армян в Оттоманской империи, а потом в Турецкой республике стали, по разным подсчетам, от двухсот тысяч до полутора миллионов человек. Потому что «письмо МИДа», адресованное «государственным органам власти (по списку)» — это не о Турции в начале XX века, это об Украине сегодняшнего дня. И в полной мере отражает ту пропасть профессиональной и интеллектуальной деградации, в которой находится современная украинская внешняя политика и ее носители с Михайловской площади, 1 (там, в Киеве находится Министерство иностранных дел).

Теперь по порядку. По «высокому указанию» заместителя министра Василия Мироновича Бондаря, 43-летнего выпускника факультета международных отношений Львовского университета и слушателя курса по вопросам европейской интеграции в Нидерландском институте международных отношений «Клингендаль», непризнание Украиной геноцида армянского народа обусловлено следующими причинами.

Термин геноцид получил международный правовой статус только 9 декабря 1948 года, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, где и было дано определение понятия. Но Бондарь, очевидно, даже не догадывается, что «признание статуса» и «содержание понятия» — это две больше разницы. Когда Рафаэль Лемкин придумал слово «геноцид» в 1944 году, он назвал именно уничтожение армян в 1915 году «зародышевым» (seminal) примером геноцида.

в 1915 году (seminal) примером геноцида. Армения, «пребывая в фарватере внешней политики России, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений» . Ради Бога, да какое имеют отношение текущие голосования в ООН к осуждению преступлений против человечества? Или теперь Украине что: следует отрицать скорбь народа, уже более века помнящего о решении «армянского вопроса» в стиле: «Самый короткий способ избавиться от женщин и детей, сосредоточенных в различных лагерях, — это сжечь их» ? И, кроме того, следует порекомендовать Василию Бондарю — не вздумайте рассказывать армянскому премьеру Николу Пашиняну о «фарватере». Тот может обидеться, а армяне народ вспыльчивый.

. Ради Бога, да какое имеют отношение текущие голосования в ООН к осуждению преступлений против человечества? Или теперь Украине что: следует отрицать скорбь народа, уже более века помнящего о решении «армянского вопроса» в стиле: ? И, кроме того, следует порекомендовать Василию Бондарю — не вздумайте рассказывать армянскому премьеру Николу Пашиняну о «фарватере». Тот может обидеться, а армяне народ вспыльчивый. Армения официально не признала Голодомор геноцидом украинского народа. МИД, как и значительная часть Украины, никак не может понять, что армянская трагедия — это уничтожение по признаку этноса, проводимое силами государства и иных этносов. Голодомор — это эпизод классовой борьбы, когда уничтожались все, кто попал под каток репрессий — и украинцы, и русские, и немцы, и поляки, и евреи — все, кто имел несчастье иметь в хозяйстве больше одной лошади. Уровень бесчеловечности репрессиий сопоставим, но несопоставимы сами исторические эпизоды.

«Чествование» трагедии 1915 года является «чрезвычайно чувствительным вопросом» для Турции, «диалог с которой характеризуется высокой динамикой». Да уж, «характеризуется». Не так давно украинское государство восторженно отдало свою территорию под каноническую власть турецкоподданного грека Димитриоса Архондониса (он же патриарх Константинопольский ВарфоломейI). А ныне благополучно теряет ту самую динамику в экономических взаимоотношениях с Турцией: в прошлом году экспорт в Турцию вырос на 11,3%, а вот импорт из Турции — на 37,4%. С такой, простите, «динамикой» вскоре и сальдо станет негативным для Украины. Хотя элемент дипломатии в этом аргументе есть, и называется он «прогиб перед сильным соседом».

для Турции, Да уж, «характеризуется». Не так давно украинское государство восторженно отдало свою территорию под каноническую власть турецкоподданного грека Димитриоса Архондониса (он же патриарх Константинопольский ВарфоломейI). А ныне благополучно теряет ту самую динамику в экономических взаимоотношениях с Турцией: в прошлом году экспорт в Турцию вырос на 11,3%, а вот импорт из Турции — на 37,4%. С такой, простите, «динамикой» вскоре и сальдо станет негативным для Украины. Хотя элемент дипломатии в этом аргументе есть, и называется он «прогиб перед сильным соседом». По мнению Турции, события 1915 года были «следствиями военных реалий», а не «целенаправленным уничтожением армянского населения». По форме аргумент, конечно, «железный»! Им можно оправдать и пирамиды черепов Тамерлана, и Катынь, и Хатынь, и Сонгми. Но по содержанию он именно «скотский», когда человечность отступает перед политическим мнением.

Можно, конечно, задаться рациональным вопросом: «А что же следовало предложить в таком письме?». Да в том-то и дело, что такого письма не должно было появляться вообще! Ведь письма — это «язык дипломатии», и даже на годичных курсах в Нидерландском институте международных отношений «Клингендаль» Василию Бондарю должны были рассказать о том, что «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли» (приписывается Талейрану). «Пусть другие кричат от отчаянья, От обиды, от боли, от голода! Мы-то знаем — доходней молчание, Потому что молчание — золото!» — это цинично, но дипломатия и является искусством рационального понимания реальности.

Украинские дипломаты, наоборот, рассыпались перлами безграмотных фраз в коротком письме и даже оказались неспособными защитить свою информацию. Это оценка «от разума»…

А теперь — «от сердца»! Просто не могу опять не вспомнить «Старательский вальсок» Александра Галича: «Но за всеми словесными перлами проступает пятном немота». Вот так и в случае «письма по армянскому вопросу». За шелухой безграмотной глупости, изложенной на бланке Министерства Иностранных Дел, отчетливой кляксой выступает скотство бездушной бесчеловечности.