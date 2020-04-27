Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Когда претендент на пост президента США Джо Байден год назад начинал свою избирательную кампанию, он сказал, что его страна находится в битве за душу нации. Теперь, пишет политик в своем твиттере, он переосмыслил свои слова.

Джо Байден «Год спустя это более правдиво, чем когда-либо. Я верю, что мы можем (и сможем) выйти из этого кризиса более сильной, лучшей и справедливой нацией. Все вместе, как одна Америка».

Слова Байдена прокомментировал бывший президент США Барак Обама, который считает, что кризис — хорошее время, чтобы присмотреться друг к другу.

Барак Обама «Нам нужны лидеры с эмпатией, которые будут объединять людей, а не разделять их. У Джо Байдена есть характер и опыт, чтобы провести нас через один из наших самых темных моментов, и исцелить нас через долгое выздоровление».

Напомним, президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года. Действующий глава Белого дома будет соревноваться с бывшим вице-президентом, занимавшим пост при Бараке Обаме.