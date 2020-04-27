Вашингтон, 27 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Когда претендент на пост президента США Джо Байден год назад начинал свою избирательную кампанию, он сказал, что его страна находится в битве за душу нации. Теперь, пишет политик в своем твиттере, он переосмыслил свои слова.
Слова Байдена прокомментировал бывший президент США Барак Обама, который считает, что кризис — хорошее время, чтобы присмотреться друг к другу.
Напомним, президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года. Действующий глава Белого дома будет соревноваться с бывшим вице-президентом, занимавшим пост при Бараке Обаме.