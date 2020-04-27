Москва, 27 апреля 2020, 18:57 — REGNUM Звание Героя труда РФ присвоено хирургу, президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю.
Соответствующий указ президента РФ размещён 27 апреля на официальном портале правовой информации.
Награждение, отмечается в документе, производится «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Напомним, Рошалю неоднократно вручались государственные награды России, в том числе Орден Мужества (30 декабря 2002 г.), Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (27 апреля 2008 г.), Орден Александра Невского (3 июля 2019 г.).
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