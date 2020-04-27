Курск, , 18:57 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования семье скончавшегося гендиректора холдинга «Металлоинвест» Андрея Варичева. Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщения о его смерти появились 27 апреля.

«Потрясен печальным известием — сегодня умер генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Это большая потеря для нашего региона. Андрей Владимирович многое сделал для Курской области: более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего края, активно поддерживал социальные проекты. Искренне соболезную родным и близким Андрея Владимировича! Светлая память», — написал Старовойт на свой странице в соцсети.

Предположительно, Варичев скончался от двусторонней пневмонии.

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