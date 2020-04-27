Женева, Швейцария, , 17:36 — REGNUM Агентство ООН по правам человека заявило, что не менее 15 стран мира, которые ввели чрезвычайные меры из-за эпидемии COVID-19, грубо нарушают права человека во время карантина, 27 апреля сообщает пресс-центр ООН.

«Чрезвычайные полномочия не должны быть оружием, которое правительства используют для подавления инакомыслия, контроля над населением и продления своей власти» , — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Согласно отчету ООН, серьезные нарушения прав граждан допустили Нигерия, Кения, ЮАР, Филиппины, Шри-Ланка, Сальвадор, Доминиканская Республика, Перу, Гондурас, Иордания, Марокко, Камбоджа, Узбекистан, Иран и Венгрия.

Читайте также: В Нигерии временно ограничили передвижение между штатами