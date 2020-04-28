Тегеран, , 07:29 — REGNUM 27 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудили по телефону вопрос о пассажирском самолете, который был ошибочно сбит иранской ПВО в январе 2020 года. Обоим сообщило иранское агентство IRNA.

Два высокопоставленных политика также обсудили текущий уровень взаимоотношений двух стран и вспышку COVID-19.

Ранее Зариф провёл отдельные беседы с коллегами из ОАЭ, Ирака и Омана, а также с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.

После того, как США усилили напряженность в Западной Азии, убив 3 января иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, а иранская корпорация Стражей Исламской революции ответила на это ударом по американской авиабазе Айн-Аль-Асад в Ираке, украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой под Тегераном 8 января.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Гаджизаде признал полную ответственность за трагическую авиакатастрофу.