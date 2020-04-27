Москва, , 17:24 — REGNUM В Госдуме приветствовали готовность официальных властей Чехии к переговорам о перемещении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

«Накануне 75-летия Великой Победы рассчитываем на добрую волю Чешской Республики в этом вопросе, будем надеяться на положительный итог. Хотя это нисколько не умаляет преступного вандализма и кощунства, проявленных при сносе монумента в Праге», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он выразил сожаление, что вопрос демонтажа памятника маршалу Коневу уже стал поводом для антироссийских спекуляций и фабрикации аналога «дела Скрипалей» с помощью газетных «уток».

С просьбой передать памятник к властям Чехии обратился глава Минобороны Сергей Шойгу.

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