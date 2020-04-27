Москва, , 17:17 — REGNUM Секретарь Генсовета Единой России, член Совфеда Андрей Турчак направил обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о необходимости увольнения помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, публично обвиненного в совращении малолетних. Об этом сообщили в партии «Единая Россия».

Объясняется запрос тем, что широкий резонанс получила информация о том, что помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров может быть обвинен в совращении малолетних.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В то же время адвокат помощника главы Россельхознадзора Кирилл Бельский назвал в эфире Business FMклеветой появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновнику якобы предъявили обвинение по делу о развратных действиях в отношении московской школьницы.