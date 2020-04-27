Пхеньян, , 17:05 — REGNUM Поздравительную телеграмму с Днём Свободы ЮАР получил президент этой страны Сирил Рамапосе от председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сообщает 27 апреля ЦТАК.

В своём поздравлении глава Северной Кореи заявил, что рад дружбе и сотрудничеству между КНДР и ЮАР.

Ким пожелал южноафриканской стране «успехов в работе для стимулирования национальной сплочённости и достижения социально-экономического развития страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Северной Кореи появился после длительного отсутствия на публике (с 11 апреля). 27 апреля высокопоставленный представитель Южной Кореи заявил, что Ким «здоров» и что он продолжает работать.

Читайте подробнее: Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер КНДР похвалил рабочих за развитие портового города