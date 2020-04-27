Москва, , 17:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Георгия Борисенко новым послом России в Египте. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет», — говорится в документе.

Другим указом президент также назначил Борисенко по совместительству полномочным представителем России при Лиге арабских государств в Каире.

Ранее Георгий Борисенко руководил департаментом Северной Америки МИД России.

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