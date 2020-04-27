Прага, , 16:49 — REGNUM Власти Чехии готовы вступить в переговоры с Российской Федерацией о передаче Москве памятника советскому маршалу Ивану Коневу в соответствии с договором 1993 года. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил в интервью газете Hospodářské novinyминистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

По его словам, с позиции чешского МИД крайне важно, чтобы выполнялись обязательства, которые Чехия взяла на себя в рамках договора от 1993 года о дружественных отношениях и сотрудничестве с Российской Федерацией. В этом договоре закреплено, что с советскими памятниками на территории Чехии должны обращаться достойно и охранять их от повреждений. Но при этом Петршичек заметил, что договор четко не оговаривает, где конкретно тот или иной памятник должен быть размещен.

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника (маршалу Коневу — ИА REGNUM) на ее территорию, мы открыты для этого», — сказал министр иностранных дел Чехии.

Также Петршичек заявил, что обсудит вопрос с памятником с властями района Прага-6 и со своими коллегами в правительстве. Кроме того, министр иностранных дел напомнил, что власти района Прага-6 предлагают разместить памятник маршалу Коневу в музее памяти XX века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальные власти района Прага-6 в столице Чехии снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу, войска которого освободили город от нацистов весной 1945 года. Данный памятник был установлен самим жителями Праги в знак благодарности Коневу и его войскам за то, что в ходе освобождения от нацистов город не подвергся значительным разрушениям.

За годы своего существования памятник неоднократно подвергалсявандализму. Последний такой случай имел место в августе2019 года.