Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Четверо руководителей медицинских учреждений Петербурга стали советниками губернатора Александра Беглова на общественных началах, сообщили 27 апреля в Смольном.

Заниматься они будут вопросами здравоохранения, которые прежде всего касаются распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о гендиректоре центра им. Алмазова Евгении Шляхто, главвраче Детской горбольницы №2 святой Марии Магдалины Автандиле Микаве, заведующем кафедрой нейрохирургии и неврологии медфака СПбГУ Юрии Щербуке, а также директоре территориального фонда ОМС Петербурга Александре Кужеле.

Соответствующее распоряжение Беглов подписал 27 апреля.

Ранее акалемик РАН Евгений Шляхто, возглавляющий Межведомственную медицинскую рабочую группу при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил:

«Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение, войну, в которой не может быть перемирия, и мы уверены, что самоотверженные действия наших коллег, стоящих перед смертельной опасностью, принесут победу человечеству в этой битве».