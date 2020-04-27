Дамаск, , 16:27 — REGNUM Российско-турецкие соглашения, подриванные в марте, позволили нейтрализовать всплеск напряженности в Идлибе, однако ситуация продолжает оставаться проблемной, а террористы продолжают провокации, заявил 17 апреля посол России в Сирии Александр Ефимов в интервью агентству «Интерфакс».

По его мнению, пандемия коронавируса никак не повлияла на степень активности террористов.

«Не думаю, что активность террористов можно как-то увязать с распространением коронавируса. Внимание с идлибской проблемы никуда не переключилось, ведь нападения и провокации со стороны незаконных вооружённых формирований продолжаются», — сказал Александр Ефимов.

Он рассказал, что террористические группировки, остающиеся в Идлибе, стараются сорвать выполнение мартовских договорённостей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Однако террористы делают всё возможное, чтобы сорвать их выполнение, а потом снова строить из себя «жертву кровавого режима». Так что идлибская проблема остаётся на виду и по-прежнему требует решения», — пояснил российский посол.

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