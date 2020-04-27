27 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Может или нет — пока вопрос со множеством неизвестных, но главное для Вашингтона — не узнать об этом из опубликованного КСИР пресс-релиза.

Владимир Васильев, , 17:50 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео 25 апреля 2020 года выступил с заявлением для прессы по поводу космической программы Исламской Республики Иран. Поводом для выступления Помпео послужил запуск Тегераном своего первого военного спутника 22 апреля 2020 года. Госсекретарь США, в частности, сказал, что космическая программа Ирана не является ни мирной, ни полностью гражданской.

Пуск ракеты. Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Самая важная цитата из заявления Майкла Помпео следующая: «Ракета-носитель для этого спутника и другие ракеты, запущенные до неё, включают технологии, идентичные и взаимозаменяемые с баллистическими ракетами, включая системы большей дальности, такие как межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Ни одна страна никогда не стремилась к созданию потенциала МБР, кроме как для целей доставки ядерного оружия».

Майк Помпео Mark Taylor

Помпео также озвучил список мер для «всех миролюбивых стран»: отказаться от помощи Ирану в разработке технологий для создания баллистических ракет и объединиться для сдерживания опасных ракетных программ Ирана, поддержать продление эмбарго ООН на поставки обычных вооружений Ирану, срок действия которого истекает в октябре 2020 года, Евросоюзу ввести санкции против тех лиц и организаций, которые работают над ракетными программами Ирана.

Первый иранский военный спутник носит название Noor (Посланник). Его вывела на околоземную орбиту высотой 425 километров трёхступенчатая ракета-носитель Qased Корпуса стражей Исламской революции. Оказывается, в этом запуске есть одна важная деталь: для Соединённых Штатов существование данной ракеты стало полной неожиданностью, американцы узнали о ней из сообщений прессы.

Наблюдатели, внимательно изучившие кадры видео пуска ракеты, сразу заявили, что первая ступень ракеты жидкостная. Также по предоставленным Корпусом стражей Исламской революции видео и фото видно, что для запуска ракеты-носителя использовалась мобильная пусковая установка.

Таким образом, очевидно наличие у Ирана подвижного грунтового ракетного комплекса. Комплекс, кстати, на снимках и видео затушёван, возможно, с целью скрыть его марку и, соответственно, страну-производителя.

По ракете Qased Корпус стражей Исламской революции заявил, что ракета комбинированная, т. е. с жидкостными и твердотопливными ступенями. Ряд экспертов считают, что в ракету Qased модифицирована баллистическая ракета средней дальности Ghadr. По открытым данным, дальность полёта различных модификаций Ghadr следующая: Ghadr-101 — до 800 километров, Ghadr-110 — около 2−2,5 тысячи километров и Ghadr — 110A — до 3 тысяч километров.

23 апреля 2020 года иранский бригадный генерал Амир Али Гаджизаде рассказал местному телевидению, что двигатель первой ступени ракеты-носителя Qased был разработан министерством обороны Ирана: в нём используется жидкое топливо, аналогичным двигателем оснащаются боевые ракеты класса «земля-земля». Он также отметил, что КСИР намерен в недалеком будущем запустить в космос ещё один спутник. Этот космический аппарат, по словам бригадного генерала, будет выведен на более высокую орбиту и будет иметь большую эффективность.

Амир Али Гаджизаде Tasnim News Agency

Вопрос о потенциальной дальности полёта иранской ракеты Qased на данный момент остаётся открытым. Расстояние по прямой между Тегераном и Вашингтоном составляет 10 181 километр, от Тегерана до Нью-Йорка — 9851 километр. Чтобы Иран мог нанести ракетный удар по континентальной части США — по их Восточному побережью, ему необходимо располагать межконтинентальной баллистической ракетой с дальностью полёта около 10 тысяч километров.

Если говорить об общепринятой классификации, то баллистическую ракету считают межконтинентальной, если её дальность превышает 5,5 тысячи километров.

Следует заметить, что Соединённые Штаты очень восприимчивы к риску удара по своей континентальной территории. Именно поэтому они пошли на переговоры с Северной Кореей, располагающей межконтинентальными баллистическими ракетами с дальностью полёта до 12 тысяч километров.

У США вызывает беспокойство не только присутствие Ирана в космосе, но и сама возможность Ирана осуществлять пуски ракет с мобильной пусковой платформы. Кстати, у американцев нет подвижных ракетных комплексов с МБР. Все их межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III стационарного (шахтного) базирования.

Безусловно, у подвижного грунтового ракетного комплекса есть свои плюсы. Самый главный из них — это возможность быстрой смены стартовой позиции, что обеспечивает данной ракетной системе повышенную живучесть.

Третий сюрприз для США, связанный с запуском первого иранского военного спутника, заключается в том, что старт был произведён с ранее неизвестной американцам базы КСИР у города Шахруд, который находится в 330 километрах от Тегерана, в провинции Семнан. В этой же провинции расположен и космодром имени Имама Хомейни, с которого осуществляется гражданская космическая программа Ирана.

На днях представитель Пентагона майор Роб Лодевик заявил, что американские официальные лица продолжают следить за иранской ракетной программой. «Хотя Тегеран в настоящее время не имеет межконтинентальных баллистических ракет (МБР), его желание иметь средства для стратегического противодействия Соединённым Штатам может побудить его к разработке МБР», — отметил он.

Пуск ракеты Mil.ru

Подведём итоги. В целом есть все основания полагать, что Тегеран стремится к созданию подвижного грунтового ракетного комплекса с ракетой межконтинентальной дальности. С учётом отсутствия на данном отрезке времени у страны ядерного оружия речь пока идёт о ракете с обычной боеголовкой.

В то же время очевидно, что на данный момент уровень ракетных технологий Ирана для создания межконтинентальной баллистической ракеты собственного производства не является достаточным. Можно уверенно говорить, что Иран пока располагает только подвижным грунтовым ракетным комплексом с ракетой средней дальности, способной пролететь не более 3,5−4 тысяч километров. И для увеличения дальности поражения до 10 тысяч километров понадобятся годы напряжённой работы.

Однако не стоит исключать потенциальную возможность получения Тегераном готовой технологии, например, от Северной Кореи, с которой Иран давно наладил плотное сотрудничество в этой сфере. С учётом высокого уровня секретности ракетной программы Ирана, как и в случае с запуском первого иранского военного спутника, можно предположить, что Соединённые Штаты узнают о появлении у Тегерана собственной межконтинентальной баллистической ракеты из опубликованного КСИР пресс-релиза.