Кабул, , 16:24 — REGNUM Решение освободить 12 399 заключённых принято властями Афганистана на фоне пандемии, сообщает 27 апреля The Khaama Press.

Подпавших под амнистию начнут отпускать на свободу уже в начале следующего месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Афганистане в рамках амнистии были отпущены на свободу десять тысяч заключённых.

Власти страны таким образом борются с распространением коронавирусной инфекции.

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