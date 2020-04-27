Ново-Огарево, Московская область, , 16:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по предотвращению чрезвычайных ситуаций заявил, что восстановление автомобильных дорого в Амурской области после прошлогоднего паводка завязло в бюрократических процедурах. Совещание состоялось сегодня, 27 апреля.

Глава государства посетовал на излишний бюрократизм в процессе реализации тех или иных государственных решений. В частности, на восстановление автомобильных дорого в Амурской области после прошлогоднего паводка были выделены крупные средства, однако восстановления дорог как не было, так и нет.

«Решение принято, согласовано, а необходимого результата нет. Кстати говоря, не потому даже, что денег не хватает, вот мы сейчас определились и видим — деньги то не истрачены из дорожного фонда, а туда куда нужно — не поступают. Все завязло в каких-то процедурах. Дороги размытые прошлогодним паводком в Амурской области из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены. Люди вынуждены ездить по колдобинам. Вы сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — сказал Путин.