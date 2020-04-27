Париж, , 16:05 — REGNUM Министерство труда Франции намерено инициировать переговоры с социальными партнерами, чтобы адаптировать правила страхования по безработице в период кризиса, связанного с эпидемией COVID-19, передает BFM TV.

Согласно данным, опубликованным центром занятости Франции, число безработных в марте выросло на 7,1%, составив 3732 млн человек.

Министерство утверждает, что «безработица растет, потому что компании в нынешних условиях больше не нанимают сотрудников, а не потому, что их массово увольняют».

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы избежать жестоких увольнений, правительство Франции создало и расширило систему частичной безработицы, которая в настоящее время приносит пользу более чем десяти миллионам французов.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции рассказали о ситуации в сфере безработицы