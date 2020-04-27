Киев, , 16:11 — REGNUM На Украине планируют создать национальную авиакомпанию, но говорить о цифрах и сроках пока рано, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 27 апреля в интервью изданию «Лига. Бизнес».

Он рассказал, что речь идёт о создании нового перевозчика, который будет использовать на внутренних авиарейсах самолёты Антонова.

«Общались с коллегами из «Антонова», мы хотим развивать концерн, чтобы он предлагал для рынка больше пассажирских самолётов. Но у всех традиционный вопрос: самолёты хорошие, но почему ваши перевозчики их сами не используют?» — отметил Криклий.

По его словам, в данный момент идут расчёты, а также поиск стратегического инвестора, который был бы заинтересован развивать авиаперевозки в Восточной Европе.

Напомним, ранее бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что на Украине отсутствует серийное самолётостроение. Последний самолёт Ан-158 был построен пять лет назад. На заводе Антонова уже более шести лет стоит самолёт Ан-74, предназначавшийся Национальной гвардии Казахстана. Украина не может его достроить из-за отсутствия российских комплектующих.