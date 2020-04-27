Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Грузия успешно противостоит распространению коронавируса в стране, и это признают во всем мире. Такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе 27 апреля в беседе с журналистами, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Весь мир признает, что мы успешная страна в борьбе с коронавирусом», — заявил глава грузинской столицы.

Он также подчеркнул, что борьба еще не окончена, и жителям Грузии нужно продолжать соблюдать осторожность: носить защитные маски и соблюдать рекомендации.

Напомним, с 27 апреля в Грузии начали снимать ограничительные меры, введенные ранее для снижения риска распространения коронавируса. Эксперты, в то же время, отмечают, что в стране в конце апреля и начале мая будет пик заболеваемости COVID-19.

В стране за все время зарегистрировано 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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