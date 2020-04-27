Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля провела телефонную беседу с израильским коллегой Рувеном Ривлином и обсудила с ним конкретные вопросы сотрудничества в посткризисный период. Информацию распространяет пресс-служба президента Грузии.

«По заявлению Саломе Зурабишвили и Рувена Ривлина, важно тесное сотрудничество между двумя странами в деле создания вакцины от коронавируса, а также еще большая активизация и углубление сотрудничества в сфере туризма в посткризисный период», — говорится в сообщении.

Саломе Зурабишвили также отметила значение опыта Израиля в сфере высоких технологий для Грузии.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, Саломе Зурабишвили ежедневно проводит телефонные беседы с зарубежными коллегами и руководителями международных организаций. Стороны обмениваются заявлениями поддержки в период пандемии коронавируса.