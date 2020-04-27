Киев, , 15:58 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что сейчас невозможно сказать, есть ли в партии Зеленского голоса за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером.

Об этом он сказал на брифинге 27 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Почти все депутаты «Слуги народа» в регионах, пояснил Арахамия, поэтому и нельзя сказать, есть голоса или нет.

«Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, потому что сейчас все в разъездах», — заявил соратник Зеленского.

Также Арахамия отметил, что в Раде еще не определились с повесткой дня на ближайшее внеочередное заседание (планируется на 29 апреля), но в любом случае не исключено, что по инициативе офиса президента в список «могут быть добавлены кадровые вопросы».

ИА REGNUM напоминает, что сам Саакашвили заявил, что в Верховной раде найдутся 226 голосов для его назначения в правительство на должность вице-премьер-министра. Первоначальное смятение экс-президент Грузии пояснил эффектом неожиданности — «как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве». СМИ дают другую картину, сообщая, что назначение Саакашвили поддерживает в лучшем случае лишь 50% фракции «Слуга народа».