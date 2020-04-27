27 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

На фоне того как пандемия отвлекает всё внимание (и ресурсы) федерального правительства, вполне вероятно, что антиинтервенционистские инстинкты Трампа возьмут верх.

Максим Исаев, , 17:51 — REGNUM Последние шаги американской администрации в отношении Венесуэлы, в том числе отправка своего флота в Южное полушарие, указывают на то, что Вашингтон планирует осуществить свержение руководства этого латиноамериканского государства. Тем не менее, из-за двусмысленности шагов и заявлений официальных лиц США, быть уверенным до конца невозможно, пишет Барбара Боланд в статье, опубликованной 27 апреля в The American Conservative.

Флаг Венесуэлы Jonathan Alvarez C

В последнее время политику Вашингтона в отношении Венесуэлы нельзя назвать иначе, кроме как головокружительной серией противоречий. И конца ей не видно. Так, США назначили «награду за голову» Николаса Мадуро, президента этого латиноамериканского президента, а также десятка бывших и действующих чиновников страны, ужесточили санкции и отправили самый многочисленный флот в Южное полушарие, чтобы остановить поток наркотиков из Венесуэлы. На этом фоне все очевиднее то, что США, похоже, встали на курс смены режима.

Николас Мадуро Kremlin.ru

Но в то же время официальные лица США объявили, что они не добиваются государственного переворота против Мадуро, что развертывание военно-морского флота США не направлено на его свержение, и что в Вашингтоне хотят, чтобы Мадуро согласился на сделку по разделению власти, несмотря на «назначенную за его голову награду». Если отследить то, как развивались события, может сложиться впечатление, что за прошедший месяц политику США в отношении Венесуэлы иначе как хаотичной не назовешь.

В конце марта США обвинили Мадуро и дюжину бывших и действующих должностных лиц в коррупции, наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков. Государственный департамент объявил, что США заплатят $15 млн за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Мадуро.

Днем позже Эллиот Абрамс, который, как сообщается, был выбран в качестве специального посланника США в Венесуэле государственным секретарем Майком Помпео за его опыт в области ведения переворотов, объявил о создании «Платформы демократической передачи власти в Венесуэле». В ее рамках правительство Мадуро должно заключить соглашение о разделе власти. План не объясняет, как венесуэльские лидеры, за чьи головы назначены щедрые вознаграждения, теперь должны садиться за стол переговоров с Хуаном Гуайдо, которого США признают законным лидером Венесуэлы.

Хуан Гуайдо

Тем временем администрация Трампа усилила санкции в отношении Венесуэлы и с большой помпой объявила, что военные корабли США направлялись в Карибское море, чтобы воспрепятствовать «коррумпированным силам» и наркокартелям ввозить наркотики в США.

«Цель состоит в том, чтобы заменить незаконную диктатуру [президента Николаса] Мадуро законным переходным правительством, которое может провести свободные и справедливые выборы, по результатам которых представительство во власти получат все венесуэльцы. Пора Мадуро уйти», — заявил Помпео.

Через несколько дней — и спустя восемнадцать лет после того, как США поддержали переворот против Уго Чавеса, — Абрамс предупредил, что, если Мадуро будет сопротивляться организации «переходного правительства», его уход будет гораздо более «опасным и внезапным». Да, это тот самый Абрамс, который всего несколько дней назад рекомендовал соглашение о разделении власти. Для многих агрессивная риторика Абрамса выглядела так, как будто США «фактически угрожали очередным покушением на убийство», подобно тому, как они «молчаливо» поддерживали такое же покушение в 2018 году.

Но затем глава командования ВС США в зоне Центральной и Южной Америки США адмирал Крейг Фаллер риторически «изменил курс» на прежний. Фаллер сказал, что наращивание США на Карибах не направлено на свержение Мадуро. Решение удвоить силы по борьбе с наркоторговлей в Латинской Америке не было напрямую связано с обвинительным заключением Мадуро, и «экономическим и дипломатическим давлением». Кроме того, неприменение военной силы по-прежнему является предпочтительными курсом США для отстранения Мадуро от власти.

Крейг Фаллер U.S. Navy

Несмотря на то, что он возглавляет крупнейшее в истории развертывание военно-морского флота США в Южном полушарии и самое крупное развертывание после вторжения в Панаму с целью свержения генерала Мануэля Норьеги, Фаллер утверждает, что его операция «не является признаком какой-то новой милитаризации в Карибском бассейне» и что ее не нужно считать «изменением курса политики правительства США». Таким образом, реальные цели администрации Трампа в Венесуэле остаются неясными, если не сказать — невразумительными.

По словам доцента кафедры современного искусства Латинской Америки в Нью-Йоркском университете Алехандро Веласко, то, что сначала министерство юстиции США обвиняет Мадуро в наркоторговле и назначает награду за его голову, а затем американские корабли развертываются в Южном полушарии, «выглядит подозрительным». В любом случае отправка кораблей, которые якобы должны бороться с потоком наркотиков, направлена против Мадуро, которого американское правосудие обвиняет в причастности к наркоторговле.

«Дело в том, что основным (или даже второстепенным или третьестепенным) источником доходов Мадуро являются не наркотики, а полезные ископаемые, такие как нефть и золото», — подчеркнул Веласко.

Его коллега, профессор и эксперт по латиноамериканской политике во Флоридском международном университете Эдуардо Гамарра назвал интересным, что сначала Мадуро называют торговцем наркотиками, а затем, через неделю, Вашингтон хочет вести с ним переговоры. По словам Гамарры, одно можно сказать наверняка: заявленное намерение администрации президента США Дональда Трампа развернуть военно-морской флот США для пресечения незаконного оборота наркотиков — бессмысленно. Дело в том, отмечает Гамарра, проведший большое число исследований в области незаконного оборота наркотиков, что и в прошлом США неоднократно проводили подобные учения по борьбе с наркоторговлей, не добившись почти никаких результатов.

«Это как с воздушным шариком, когда мы сжимаем Карибские острова, тогда большинство наркотиков поступает через Мексику… 83% кокаина, который попадает в США, поступает через Мексику, чему в настоящее время способствуют мексиканские картели», — добавил он.

По его словам, торговцам наркотиками не нужно перевозить наркотики через Карибское море, когда существует относительно неохраняемый наземный маршрут через южную границу США. Конечно, из-за коронавируса поток всех товаров сократился, поэтому, вероятно, стоит ожидать «сокращения употребления наркотиков». Но дело в том, что большинство наркотиков, поступающих в США, поступают через Тихий океан, а не через Атлантическое побережье.

Возможно, администрация Трампа хочет видеть только внутриполитические призы, а не на долгосрочные цели внешней политики, полагает Веласко. Гамарра отмечает, что во Флориде, в этом «колеблющемся» штате, достаточно много выходцев из Венесуэлы и Кубы, которые с радостью приветствовали новости о развертывании кораблей США. В результате они были разочарованы бездействием и противоречивыми заявлениями администрации.

«Со временем у них появится ощущение, что их снова обманули», — указал Гамарра, отмечая, что с тех пор как администрация Трампа заявила о том, что в отношении Мадуро не исключаются никакие варианты, прошло уже много времени, но он по-прежнему у власти, а позиции его лишь укрепились, а не ослабли.

Сотрудник Американского института предпринимательства и бывший посол Роджер Норьега отметил, что развертывание военных кораблей у побережья Венесуэлы «является очень ощутимым признаком того, что США теряют терпение» в отношении Мадуро. Он согласен с агрессивным подходом администрации.

«Затраты становятся довольно высокими, прямо у нашего порога», — сказал он, добавив, что нынешние власти Венесуэлы «дестабилизируют остальную часть региона, включая ключевого союзника США, Колумбию».

«Трампу придется подумать о том, чтобы принять меры для решения этой проблемы», — обратил он внимание. — Это может означать создание бесполётной зоны, территории для оказания гуманитарной помощи или получение от Конгресса полномочий на проведение тайных операции против плохих парней, стоящих во главе режима».

Американские солдаты U.S. Army

По мнению Норьеги, едва ли «слишком многие люди будут обвинять» Трампа, «если он вторгнется с небольшой силой и позаботится об этом гнойном преступном режиме, как это было в случае с Норьегой» в 80-х годах. Тем не менее люди будут недовольны в случае продолжения проволочек.

Не все, заключает Боланд, согласятся с Норьегой, который выступал за решительную политику США в регионе со времен, когда он занимал должность помощника министра по делам Западного полушария при Джордже Буше — младшем. На фоне того как пандемия отвлекает всё внимание (и ресурсы) федерального правительства, вполне вероятно, что антиинтервенционистские инстинкты Трампа возьмут верх.