Пхеньян, , 15:41 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похвалил рабочих курорта в Вонсане за развитие портового города на восточном побережье страны. Об этом 27 апреля сообщает газета Rodong Sinmun.

«Верховный лидер Ким Чен Ын направил слова благодарности рабочим, посвятившим себя строительству туристической зоны Вонсан-Калма», — отмечают журналисты издания.

Благодарность была направлена на фоне продолжающихся слухов о тяжелом состоянии здоровья северокорейского лидера. Издание, объявившее о благодарности Ким Чен Ына, не предоставило никаких подробностей данного факта.

Напомним, ранее американские СМИ распространили информацию о тяжелом состоянии здоровья главы КНДР ссылаясь на неназванные источники, в качестве доказательства было объявлено о том, что Ким Чен Ын уже долгое время не появляется на публике.

В частности, лидер Северной Кореи не присутствовал на праздновании 108-й годовщины рождения своего деда, основателя КНДР Ким Чен Ира, что само по себе является необычным.

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