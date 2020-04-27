Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе провел акцию протеста возле резиденции президента Грузии. Об этом 27 апреля сообщает интернет-издание Sova.

Как сообщают журналисты, протестующий пришел с плакатом, где на грузинском и французском языках было написано «Я не ел шесть дней». Причем надпись была с грамматическими ошибками.

«Многие люди сидят дома и голодают. Эти люди не могут переступить через свое самолюбие, не выходят на улицу с протянутой рукой и не попрошайничают. Теперь я их голос», — рассказал журналистам участник акции.

Джапаридзе также пояснил, почему на его плакате сделаны ошибки. Он таким образом хотел показать, что президент Грузии Саломе Зурабишвили говорит с искажениями на грузинском языке.

Напомним, Зурабишивили родилась и долгое время прожила во Франции. С 1974 года работала во французском МИД. В грузинскую политику пришла с 2004 года, когда тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили назначил ее на пост министра иностранных дел.