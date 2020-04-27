Киев, , 15:31 — REGNUM До конца 2020 года министерство финансов Украины рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша на общую сумму $3,5 млрд. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«На данный момент момент идет речь о $3,5 млрд и, соответственно, о двух траншах. Первый транш — 1,75 и второй транш — 1,75», — рассказал он.

По словам Марченко, за время действия новой двухлетней программы сотрудничества с МВФ Украина сможет одолжить не менее $8 млрд.

Министр также добавил, что Украина не просила у МВФ отдельный кредит на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил привлечь его к переговорам с МВФ, поскольку он обладает большим опытом ведения подобных переговоров.

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