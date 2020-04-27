Тирасполь, , 15:21 — REGNUM Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье оборудования для обеспечения безопасности медперсонала в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщили 27 апреля ИА REGNUM в МИД ПМР, автотранспортное средство, перевозящее груз, было задержано на территории Молдавии 25 апреля, и блокировано до сих пор.

В приднестровском ведомстве отметили, что заблаговременно направили молдавской стороне обращение об обеспечении беспрепятственной доставки оборудования. «Никаких отказов в решении вопроса от Кишинева не поступало. При этом уже по факту ввоза оборудования молдавская сторона выдвинула административно-бюрократические требования, препятствующие доставке», — сообщили в МИД ПМР.

В ведомстве подчеркнули деструктивный характер подходов Кишинева, препятствующего импорту грузов в Приднестровье путем создания административно-бюрократических барьеров. «Подобные искусственные ограничения носят очевидный антигуманный характер, затрагивая грузы медицинского назначения, направленные на защиту жизней в условиях пандемии», — отметили в Тирасполе.

Власти ПМР призвали Молдавию прекратить политизацию и бюрократизацию процессов, связанных с противодействием распространению COVID-19. Тирасполь также обратился к международным участникам переговорного процесса с просьбой о содействии в скорейшем разрешении проблемы.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в разгар пандемии коронавируса Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР, задержала груз запчастей для аппаратов искусственной вентиляции легких, заблокировала ввоз компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина.

В условиях пандемии Молдавия сохраняет и банковскую блокаду, в результате чего пожилые жители ПМР в условиях эпидемии вынуждены ездить в населенные пункты соседней Молдавии, где выявлены тысячи зараженных, чтобы снять пенсии со своих карточек.

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