Москва, , 14:54 — REGNUM Российская сторона намерена и дальше продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта в Ливии и искать пути «выхода из глубочайшего кризиса», который обрушился на эту арабскую страну. Об этом сегодня, 27 апреля, в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Мы всегда призывали исходить их самого главного, — подчеркнул Лавров. — Главное, чтобы решения вырабатывали стали сами стороны, и чтобы мы всем им помогали».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «наша главная цель — усадить их (конфликтующие стороны — прим. ИА REGNUM) за стол переговоров и заставлять их приходить к согласию».

Лавров напомнил, что Ливия оказалась фактически «сломана как государство» и брошена после того, как НАТО, грубо нарушив резолюцию СБ ООН, в 2011 году разбомбило эту рабскую страну.

«Мы все сейчас расхлебываем результаты той авантюры, которую НАТО развязало в 2011 году. Будем стараться, тем не менее, надо Ливии помогать», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые акции протеста, участники которых требовали отставки многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Манифестации быстро переросли в вооруженный мятеж, в результате которого Каддафи был свергнут и зверски убит. Ливия погрузилась в хаос и анархию, которые не прекращаются на этой территории до сих пор.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице — Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.