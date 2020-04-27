Киев, , 14:56 — REGNUM Суд на Украине отпустил на поруки радикала Александра Демидова, подозреваемого в нападении на бывшего советника главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергея Сивохо. Об этом сообщил 27 апреля Telegram-канал PavlovskyNews.

По данным журналистов, у подозреваемого изъяли загранпаспорт и отпустили на поруки депутата Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Михаила Бондаря.

Напомним, Демидов был единственным из трёх подозреваемых в нападении, которому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Двух других выпустили под личное обязательство.

Напомним, на Сивохо напали 12 марта во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом. Позже он был уволен с должности советника.

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