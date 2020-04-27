Джакарта, , 14:46 — REGNUM Заместитель председателя органа межпарламентского сотрудничества при парламенте Индонезии Путу Супадма Рудана выразил надежду на быстрое восстановление сферы туризма, сообщает Kompas.

Согласно прогнозам Всемирной туристической организации, сектор туризма восстановится лишь к 2022 году.

По этой причине Путу Супадма Рудана также попросил правительство, в данном случае министерство туризма и творческой экономики, немедленно подготовить стратегию реагирования на чрезвычайную ситуацию, восстановления и нормализации.

По его словам, остров Бали в настоящее время переживает очень радикальные изменения.

«ВВП Бали сильно зависит от туризма, и мы можем потерять девять млрд долларов США», — отметил Путу Супадма Рудана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что Исламский банк развития готов предоставить средства для преодоления последствий вспышки COVID-19.

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