Москва, , 14:34 — REGNUM В Госдуме 29 апреля пройдут слушания, на которых планируется обсудить итоги первого года применения закона о садоводстве и огородничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля сообщили в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Планируется рассмотреть промежуточные итоги применения закона, а также отдельные проблемы, связанные с ведением садоводства и огородничества, такие как взыскание задолженности по обязательным платежам, регистрация общей долевой собственности на общее имущество СНТ, определение размеров членских и целевых взносов, водоснабжение территорий, привлечение к ответственности недобросовестных председателей СНТ и другие.

Предполагается, что в мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ, члены союза садоводов и СНТ.

Слушания пройдут онлайн.

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