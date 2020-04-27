Москва, , 14:32 — REGNUM Нападки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), якобы утаившую реальную ситуацию со вспышкой нового коронавируса, являются контрпродуктивными и несправедливыми. Об этом заявил 27 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с видеолекцией для студентов МГИМО.

Глава МИД подчеркнул, что специальные учреждения системы ООН не имеют альтернативы, они нужны для многостороннего сотрудничества в соответствующих областях. По оценке России и большинства других государств, ВОЗ на всех этапах кризиса действовала профессионально.

«Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на неё всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными, несправедливыми», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, с критикой в адрес ВОЗ ранее выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, организация могла скрывать данные о распространении SARS-CoV-2. Он также объявил о приостановке взносов США в ВОЗ.

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