Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Бывший премьер-министр, а до этого бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили решил вернуться в активную политику, чтобы сместить нынешнюю власть. Об этом Мерабишвили заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи», фактического «правопреемника» бывшей телекомпании «Рустави 2», ассоциировавшейся с партией экс-президента Михаила Саакашвили. Вел передачу руководитель и соучредитель «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Мерабишвили признался, что уже начал активную политическую деятельность, но пока не публично, а с помощью мобильного телефона.

«Я беседую с людьми, друзьями, коллегами, соратниками. С представителями всех партий, с большей частью оппозиционного спектра», — заявил экс-премьер.

Своей задачей он назвал объединение оппозиции с грузинским народом с тем, чтобы вместе с народом сменить нынешнюю власть.

«Я Вано Мерабишвили, бывший премьер-министр, бывший министр иностранных дел и в то же время человек, который активно включится в политику», — заявил Мерабишвили.

С какой именно партией он связывает свою будущую политическую деятельность, экс-премьер уточнять не стал, отметив, что «это все знают».

Как сообщалось ранее, 20 февраля Вано Мерабишвили покинул так называемую «матросовскую тюрьму», где отбывал 6 лет и 9 месяцев лишения свободы по нескольким уголовным делам. Отметим, что в Грузии продолжается расследование еще нескольких дел, в которых также фигурирует Мерабишвили.