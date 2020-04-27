Киев, , 13:58 — REGNUM

Условия урегулирования конфликта в Донбассе в 2015 году были сформулированы максимально благоприятно для Киева, и урегулирование возможно только путём признания Киевом существующих реалий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует «полный саботаж в политической части парижских договоренностей» по урегулированию в Донбассе. Необходимо обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепления этого статуса в законодательстве Украины, но украинская стороны не хочет даже разговаривать на эти темы, сказал Лавров.

«Был рад услышать, что наш министр иностранных дел считает невозможным проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по Минским договорённостям. В 2015 году условия урегулирования и так были сформулированы максимально благоприятно для Киева. Уже тогда Донецк и Луганск имели все основания на полное признание их самоопределения. Тем не менее договорённости были оформлены в том виде, в котором они были оформлены. Всё «шаги навстречу» со стороны Донецка и Луганска, да и с нашей стороны, были сделаны уже тогда.