Киев,
27 апреля 2020, 13:58 — REGNUM
Условия урегулирования
конфликта в Донбассе в 2015 году
были сформулированы максимально благоприятно для Киева, и урегулирование возможно только путём признания Киевом существующих реалий, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина демонстрирует «полный саботаж в политической части парижских договоренностей» по урегулированию в Донбассе. Необходимо
обсуждать
правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и закрепления этого статуса
в законодательстве Украины, но украинская стороны не хочет даже
разговаривать на эти темы, сказал Лавров.
«Был рад услышать, что наш министр иностранных дел считает невозможным проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию по Минским договорённостям. В 2015 году условия урегулирования и так были сформулированы максимально благоприятно для Киева. Уже тогда Донецк и Луганск имели все основания на полное признание их самоопределения. Тем не менее договорённости были оформлены в том виде, в котором они были оформлены. Всё «шаги навстречу» со стороны Донецка и Луганска, да и с нашей стороны, были сделаны уже тогда.
У урегулирования в Донбассе один путь: признание Киевом существующих реалий. Киев надеется, что сохранение этого конфликта в тлеющем виде поможет действующей власти поддерживать свой рейтинг, но это не так. Импотентность есть импотентность, и именно её, несмотря на все всплески своей пропаганды, на деле демонстрирует Киев в вопросе об урегулировании в Донбассе», — отметил Михаил Демурин.