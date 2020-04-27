Москва, , 13:42 — REGNUM

Вероятно, представители постоянных членов Совета Безопасности ООН не смогут принять общих решений по связанным с коронавирусом проблемам на первой же встрече, однако они смогут публично и ответственно заявить свои позиции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 апреля, комментируя информацию о возможном проведении такого совещания.

Ранее в администрации президента США сообщили, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон выразили надежду на созыв совещания постоянных членов Совета Безопасности для «обсуждения ответа ООН на пандемию».

«Идея созыва совещания постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения пандемии COVID-19 — это, на мой взгляд, правильная идея. Странно, что она не прозвучала раньше. Наша страна, как мы помним, выдвигала предложения относительно соответствующих документов Генеральной Ассамблеи ООН, но западные страны их заблокировали.

Тем не менее думаю, что эту новую идею наша страна поддержит. Обсуждать, конечно, надо два вопроса: весь комплекс проблем, связанных с распространением нового коронавируса, с одной стороны, и карантинные меры и их последствия для мировой экономики, с другой.

Остаётся вопрос, как отреагирует на это предложение Китай, особенно с учётом той кампании обвинений в связи с появлением нового коронавируса и его действиями в данной связи, которая была развязана против него администрацией США.