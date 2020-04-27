Варшава, , 13:20 — REGNUM В воскресенье, 26 апреля в десятках муниципалитетов по всей Польше прошли местные выборы. В трех муниципалитетах Подляского воеводства: Черемча, Гибы и Рудка состоялись дополнительные выборы в муниципальные советы. Жители Обжицка в Великопольском воеводстве, и Александрува Куявского в Куявско-Поморском воеводстве избрали новых мэров. Дополнительные выборы депутатов городского совета прошли также в городе Цехоцинек Куявско-Поморского воеводства.

В связи с проведением выборов в период пандемии кронавируса SARS-CoV-2 многие в Польше высказывали большие опасения. Как рассказал пресс-секретарь Национального избирательного бюро Томаш Гржелевский, никаких инцидентов на выборах не произошло, явка составила 41 процент.

«Для нас главное, что выборы прошли с полным пониманием той ситуации, которая сложилась в нашей стране. Никаких ненужных инцидентов не было. Все подошли с большой серьезностью к этим выборам», — передаёт его слова «Польское радио».

"Уже в начале восьмого мы получили информацию из Цехоцинека и Александрув-Куявского о том, что все участки были открыты. Еще в 6 утра собрались члены избирательных комиссий, которые сделали пересчёт бюллетеней. В Александрув-Куявском из семидесяти членов избирательной комиссии не явился только один», — рассказал директор Представительства Национального избирательного бюро во Влоцлавеке Яцек Крашевский.

Избирательные участки открылись в 7 часов утра. Избиратели заходили в участок по одному, каждый получал одноразовые перчатки и ручку. В соответствии с установленным в стране с 16 апреля порядком, все были в медицинских масках. Не только избиратели, но и члены избирательных комиссий поддерживали социальную дистанцию в два метра, в том числе и при подсчёте голосов.

В настоящее время в Польше идут бурные дискуссии о допустимости проведения назначенных на 10 мая президентских выборов посредством почты. Соответствующий закон был принят Сеймом (нижней палатой парламента), но Сенат Польши, в котором большинство удерживает леволиберальная оппозиция, пытается саботировать выборы, утверждая, что голосование по почте небезопасно.